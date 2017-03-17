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По факту взрыва на заводе "Запорожкокс" начато производство

По факту взрыва на заводе "Запорожкокс" начато производство

Киев • УНН

 • 10298 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. По факту взрыва на ПАО "Запорожкокс", в результате которого погибло четыре человека, начато уголовное производство, полиция задержала трех человек. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.

"По факту взрыва, произошедшего 16.03.2017 года на территории комбината ПАО "Запорожкокс", в результате которого погибли 4 работника, внесены сведения в ЕРДР и начато уголовное производство по ч. 2 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей) ", - говорится в сообщении.

Так, вчера работниками ООО "Пром-Интегра" на основании договора подряда на территории цеха по отбору и очистке коксового газа ПАО "Запорожкокс", проводился текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования.

Около 15 часов во время проведения сварочных работ произошел взрыв сборника воды , в котором находился охлажденный технологический коксовый газ, в результате чего погибли 4 работника общества-подрядчика.

Предварительной причиной взрыва является нарушение технологического регламента при проведении огневых работ.

Досудебное расследование осуществляется следственным отделением полиции в области, проводятся первоочередные, неотложные следственные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств.

В настоящее время задержаны три человека - два руководителя структурных подразделений предприятия и работник подразделения ГУ ГосЧС в Запорожской области.

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