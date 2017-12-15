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За фактом вибуху на заводі в Тернополі відкрили кримінальне провадження

За фактом вибуху на заводі в Тернополі відкрили кримінальне провадження

Київ • УНН

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КИЇВ, 15 грудня. УНН. За фактом вибуху на комбінаті "Будіндустрія" в Тернополі відкрито кримінальне провадження за статтею 271 - порушення вимог законодавства про охорону праці. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Тернопільської області.

"Так, кримінальне провадження вже відкрито, 271 стаття, відомості вже внесені. Зараз на місці події проводиться додатковий огляд слідчими і вибухотехніками, представники ДСНС роблять повторний огляд, тому що темно було вчора. Попередньо вже з'ясована причина – там вибухнув так званий парогенератор – це такий прилад, за допомогою якого засушують бетон. Вдень заливають різні бетонні конструкції, а вночі висушують. Для цього використовується газосуміш, і скоріше за все, вона й вибухнула, в результат цього зірвався дах в цеху, там десь приблизно 2000 квадратних метрів конструкції обвалилось на землю. Причини вибуху парогенератору поки не відомі, зараз це з'ясовуємо. Можливо, неправильно експлуатували пристрій, можливо він "зносився", його часто використовували. Зараз це встановлюємо", - повідомили у прес-службі.

Крім того, у поліції розповіли про стан постраждалого. Чоловік наразі у задовільному стані, не в реанімації. Тяжких травм в нього немає. Окрім тих ушкоджень, які були встановлені з самого початку (забій грудної клітки, забій ноги, закрита черепно-мозгова травма, струс головного мозку), лікарі встановили ще перелом п'ятничної кістки. Наразі лікарі проводят повторний огляд, однак загрози його життю немає.

Як повідомляв УНН, 14 грудня в Тернополі на території комбінату “Будіндустрія” стався вибух, після чого частково зруйнувався залізобетонний дах. Внаслідок інциденту постраждав працівник цеху.

Українські Національні Новини

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