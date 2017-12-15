По факту взрыва на заводе в Тернополе открыли уголовное производство

"Да, уголовное производство уже открыто, 271 статья, сведения уже внесены. Сейчас на месте происшествия проводится дополнительный осмотр следователями и взрывотехниками, представители ГСЧС делают повторный осмотр, потому что темно было вчера. Предварительно уже выяснена причина - там взорвался так называемый парогенератор - это такой прибор, с помощью которого засушивают бетон. Днем заливают различные бетонные конструкции, а ночью высушивают. Для этого используется газосмесь, и скорее всего, она и взорвалась, в результате этого сорвалась крыша в цехе, там где-то примерно 2 тысячи квадратных метров конструкции обрушилось на землю. Причины взрыва парогенератора пока не известны, сейчас это выясняем. Возможно, неправильно эксплуатировали устройство, возможно, он "износился", его часто использовали. Сейчас это устанавливаем", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в полиции рассказали о состоянии пострадавшего. Мужчина сейчас в удовлетворительном состоянии, не в реанимации. Тяжелых травм у него нет. Кроме повреждений, которые были установлены с самого начала (ушиб грудной клетки, ушиб ноги, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга), врачи установили еще перелом пятничной кости. Сейчас врачи проводят повторный осмотр, однако угрозы его жизни нет.

Как сообщал УНН, 14 декабря в Тернополе на территории комбината "Стройиндустрия" произошел взрыв, после чего частично разрушился железобетонный крышу. В результате инцидента пострадал работник цеха.