За фактом травмування дівчинки в Миколаєві розпочато кримінальне провадження

Так, 8 січня 2017 року 11-річна дівчинка, не помітивши відсутності люка, впала разом із собакою у колодязь. Крики постраждалої про допомогу ніхто не почув, до того ж ще й мобільний телефон дитини випав з її руки у воду.

Дівчинка виштовхала песика на поверхню, що і врятувало її з “полону”. Домашню тварину без господаря побачив випадковий перехожий, який почав шукати власника собаки і знайшов — у колодязі.

Чоловік допоміг дитині визволитись та відвів додому до батьків. Рідні дівчинки викликали швидку медичну допомогу, поліцію та сповістили про подію місцевий ЖЕК.

За заявою матері постраждалої слідчим поліції розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.367 (службова недбалість) КК України, що карається штрафом від двохсот п’ятдесяти до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Правоохоронцями призначено проведення судово-медичної експертизи для встановлення ступеню тяжкості отриманих дитиною тілесних ушкоджень, вже опитані очевидці події, керівництво ЖЕКу та міськводоканалу. З’ясовується на балансі якої установи знаходиться вищезазначений каналізаційний колодязь та встановлюються винні особи.