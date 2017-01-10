По факту травмирования девочки в Николаеве начато уголовное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. По факту служебной халатности, приведшей к травмированию ребенка в Николаеве, начато уголовное производство. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области.
Так, 8 января 2017 года 11-летняя девочка, не заметив отсутствия люка, упала вместе с собакой в колодец. Крики пострадавшей о помощи никто не услышал, к тому же еще и мобильный телефон ребенка выпал из ее руки в воду.
Девочка вытолкала собаку на поверхность, что и спасло ее из "плена". Домашнее животное без хозяина увидело случайного прохожего, который начал искать владельца собаки и нашел - в колодце.
Мужчина помог ребенку освободиться и отвел домой к родителям. Родные девочки вызвали скорую помощь, полицию и сообщили о происшествии в местный ЖЭК.
По заявлению матери пострадавшей следователем полиции начато уголовное производство по ч.1 ст.367 (служебная халатность) УК Украины, наказывается штрафом от двухсот пятидесяти до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Правоохранителями назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести полученных ребенком телесных повреждений, уже опрошены очевидцы происшествия, руководство ЖЭКа и горводоканала. Выясняется на балансе какого учреждения находится вышеупомянутый канализационный колодец и устанавливаются виновные лица.