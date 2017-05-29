За фактом стрілянини в Дніпрі відкрили провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Правоохоронці Дніпра відкрили кримінальне провадження через стрілянину біля супермаркету, в результаті якої постраждав чоловік. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Дніпропетровської області.
Встановлено, що конфлікт між двома чоловіками та постраждалим виник 27 травня о 23:25 поблизу супермаркету на вул. Набережна Перемоги м. Дніпра. Під час словесної перепалки один з нападників витягнув із сумки пістолет і здійснив у бік потерпілого два постріли, після чого чоловіки втекли. Пересічні громадяни викликали поліцію та швидку допомогу.
Постраждалий отримав тяжкі тілесні ушкодження у вигляді проникаючого поранення грудної клітини та непроникаючого поранення спини.
За вчинення злочину поліцейські встановили та доставили до Соборного відділення поліції двох 24-річних чоловіків. У них вилучили 2 спецзасоби травматичної дії та патрони до них. Патрони та зброя направлені на експертизу.
Наразі одному з нападників вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочину.
Як повідомляв УНН, стрілянину влаштували у парку Львова.