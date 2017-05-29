По факту стрельбы в Днепре открыли производство
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Правоохранители Днепра открыли уголовное производство из-за стрельбы возле супермаркета, в результате которой пострадал человек. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.
Установлено, что конфликт между двумя мужчинами и пострадавшим возник 27 мая в 23:25 вблизи супермаркета на ул. Набережная Победы г. Днепра. Во время словесной перепалки один из нападавших вытащил из сумки пистолет и произвел в сторону потерпевшего два выстрела, после чего мужчины скрылись. Рядовые граждане вызвали полицию и скорую помощь.
Пострадавший получил тяжелые телесные повреждения в виде проникающего ранения грудной клетки и непроникающего ранения спины.
За совершение преступления полицейские установили и доставили в Соборного отделения полиции двух 24-летних мужчин. У них изъяли 2 спецсредства травматического действия и патроны к ним. Патроны и оружие направлены на экспертизу.
Сейчас одному из нападавших вручено письменное уведомление о подозрении в совершении преступления.
Как сообщал УНН, стрельбу устроили в парке Львова.