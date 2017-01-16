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За фактом стрілянини на Житомирщині розпочато кримінальні провадження

За фактом стрілянини на Житомирщині розпочато кримінальні провадження

Київ • УНН

 • 10681 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. За фактом стрілянини на Житомирщині, в якій загинув один чоловік та ще шестеро осіб отримали вогнепальне поранення, правоохоронці відкрили кримінальні провадження. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.

За фактом інциденту із застосуванням автоматичної зброї, що стався у м. Олевську у неділю, 16 січня 2017 року та призвів до загибелі людини, розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.15 (замах на злочин), п.1, 7 ч.2 ст.115 (умисне вбивство двох або більше осіб з хуліганських мотивів), КК України.

Нагадаємо, внаслідок стрілянини на Житомирщині загинув чоловік, шестеро осіб поранено.

Як повідомляв УНН, на Житомирщині триває спецоперація з пошуку учасників перестрілки в Олевську.

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