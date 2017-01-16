За фактом стрілянини на Житомирщині розпочато кримінальні провадження

За фактом інциденту із застосуванням автоматичної зброї, що стався у м. Олевську у неділю, 16 січня 2017 року та призвів до загибелі людини, розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.15 (замах на злочин), п.1, 7 ч.2 ст.115 (умисне вбивство двох або більше осіб з хуліганських мотивів), КК України.

Нагадаємо, внаслідок стрілянини на Житомирщині загинув чоловік, шестеро осіб поранено.

Як повідомляв УНН, на Житомирщині триває спецоперація з пошуку учасників перестрілки в Олевську.