По факту стрельбы в Житомирской области начали уголовные производства
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. По факту стрельбы в Житомирской области, в которой погиб один человек и еще шесть человек получили огнестрельное ранение, правоохранители открыли уголовные производства. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.
По факту инцидента с применением автоматического оружия, произошедшего в г. Олевске в воскресенье, 16 января 2017 года и который привел к гибели человека, начали уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.15 (покушение на преступление), п.1 7 ч.2 ст.115 (умышленное убийство двух или более лиц из хулиганских побуждений) УК Украины.
Напомним, в результате стрельбы в Житомирской области погиб человек, шесть человек получили ранения.
Как сообщал УНН, в Житомирской области продолжается спецоперация по поиску участников перестрелки в Олевске.