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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
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За фактом стрілянини біля ТЦ “Панорама” в Одесі відкрито кримінальне провадження

Київ • УНН

 • 7989 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом стрілянини стрілянини біля ТЦ “Панорама” в Одесі. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Одеської області.

За фактом стрілянини біля ТЦ “Панорама” в Одесі відкрито кримінальне провадження

За фактом стрілянини біля ТЦ “Панорама”, яка сталася вчора в Одесі, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Наразі поліцією проводяться заходи щодо встановлення та затримання осіб, які вчинили зазначене правопорушення.

Як повідомляв УНН, невідомі влаштували стрілянину біля ТЦ “Панорама” в Одесі.

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