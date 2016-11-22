За фактом стрілянини біля ТЦ “Панорама” в Одесі відкрито кримінальне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом стрілянини стрілянини біля ТЦ “Панорама” в Одесі. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Одеської області.
За фактом стрілянини біля ТЦ “Панорама”, яка сталася вчора в Одесі, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.
Наразі поліцією проводяться заходи щодо встановлення та затримання осіб, які вчинили зазначене правопорушення.
Як повідомляв УНН, невідомі влаштували стрілянину біля ТЦ “Панорама” в Одесі.