По факту стрельбы возле ТЦ "Панорама" в Одессе открыли уголовное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Правоохранители открыли уголовное производство по факту стрельбы возле ТЦ "Панорама" в Одессе. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Одесской области.
По факту стрельбы возле ТЦ "Панорама", которая произошла вчера в Одессе, правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас полицией проводятся мероприятия по установлению и задержанию лиц, совершивших указанное правонарушение.
Как сообщал УНН, неизвестные устроили стрельбу возле ТЦ "Панорама" в Одессе.