По факту стрельбы возле ТЦ "Панорама" в Одессе открыли уголовное производство

По факту стрельбы возле ТЦ "Панорама", которая произошла вчера в Одессе, правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полицией проводятся мероприятия по установлению и задержанию лиц, совершивших указанное правонарушение.

Как сообщал УНН, неизвестные устроили стрельбу возле ТЦ "Панорама" в Одессе.