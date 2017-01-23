За фактом розтрати 200 тис. грн бюджетних коштів на Тернопільщині розпочато провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Прокуратура розпочала кримінальне провадження стосовно посадових осіб однієї із селищних рад Теребовлянського району за фактом розтрати майже 200 тисяч гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Тернопільської області.
За інформацією прес-служби, у грудні 2016 року посадові особи однієї із селищних рад Теребовлянського району допустили розтрату коштів місцевого бюджету на суму понад 199 тисяч гривень.
“Так, заключивши договір з юридичною особою на встановлення дитячого майданчика на території населеного пункту, кошти перерахували фірмі передчасно, без фактичного виконання робіт, вказаних у договорі”, — зазначили у прокуратурі.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.