За фактом розтрати 200 тис. грн бюджетних коштів на Тернопільщині розпочато провадження

За інформацією прес-служби, у грудні 2016 року посадові особи однієї із селищних рад Теребовлянського району допустили розтрату коштів місцевого бюджету на суму понад 199 тисяч гривень.

“Так, заключивши договір з юридичною особою на встановлення дитячого майданчика на території населеного пункту, кошти перерахували фірмі передчасно, без фактичного виконання робіт, вказаних у договорі”, — зазначили у прокуратурі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.