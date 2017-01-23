По факту растраты 200 тыс. грн бюджетных средств в Тернопольской области начали производство
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Прокуратура начала уголовное производство в отношении должностных лиц одного из поселковых советов Теребовлянского района по факту растраты почти 200 тыс. гривен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Тернопольской области.
По информации пресс-службы, в декабре 2016 года должностные лица одного из поселковых советов Теребовлянского района допустили растрату средств местного бюджета на сумму более 199 тыс. гривен.
"Так, заключив договор с юридическим лицом на установление детской площадки на территории населенного пункта, средства перечислили фирме преждевременно, без фактического выполнения работ, указанных в договоре", - отметили в прокуратуре.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.