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За фактом пожежі в львівському клубі до суду скеровано три провадження

За фактом пожежі в львівському клубі до суду скеровано три провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Правоохоронці завершили розслідування і скерували до суду три кримінальні провадження за фактом пожежі у нічному клубі на вулиці Науковій у місті Львові, яка сталася 27 листопада 2016 року. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Львівської області.

 

“Оголошено про підозру чотирьом особам. Директору нічного клубу — 30-річному львів’янину, і виконавцю вогняного шоу — 32-річному жителю Тернопільської області, оголошено про підозру у скоєнні злочину передбаченого ч.2 ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) КК України. 49-річному львів’янину та 43-річній жительці Львова, які під час ліквідації пожежі нанесли тілесні ушкодження співробітнику ДСНС, оголошено про підозру у скоєнні злочину передбаченого ч.2 ст.126 (побої і мордування) КК України”, — повідомив начальник головного управління Нацполіції у Львівській області генерал поліції третього рангу Валерій Середа.

Він також уточнив, що кримінальне провадження щодо директора нічного клубу скеровано до суду минулого року, провадження щодо виконавця вогняного шоу та провадження щодо двох львів’ян, які завдали ушкодження рятувальнику — скеровано до суду сьогодні, 31 січня.

Нагадаємо, 27 листопада 2016 року, близько 02.00, у Франківський відділ поліції надійшло повідомлення про пожежу в нічному клубі на вулиці Науковій у Львові.

Попередньо було встановлено, що причиною пожежі стало необережне поводження з відкритим вогнем. Під час вогняного шоу у концертному залі клубу полум’я перекинулося на стелю та стіни, що спричинило займання і пожежу. На той час у клубі перебувало більше 200 відвідувачів, 22 з них звернулося за медичною допомогою, троє з них були доставлені з місця події у важкому стані.

Як повідомляв УНН, з’явилися нові подробиці трагедії у львівському нічному клубі “MI100”.

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