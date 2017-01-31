По факту пожара во львовском клубе в суд направили три производства

"Объявлено о подозрение четырем лицам. Директору ночного клуба - 30-летнему львовянину, и исполнителю огненного шоу - 32-летнему жителю Тернопольской области, объявлено о подозрении в совершении преступления предусмотренного ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины. 49-летнему львовянину и 43-летней жительнице Львова, которые во время ликвидации пожара нанесли телесные повреждения сотруднику ГосЧС, объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.126 (побои и истязания) УК Украины", - сообщил начальник главного управления Нацполиции во Львовской области генерал полиции третьего ранга Валерий Середа.

Он также уточнил, что уголовное производство в отношении директора ночного клуба направлено в суд в прошлом году, производство по исполнителю огненного шоу и производства по двум львовянам, которые нанесли повреждения спасателю - направили в суд сегодня, 31 января.

Напомним, 27 ноября 2016 г., около 02.00, во Франковский отдел полиции поступило сообщение о пожаре в ночном клубе на улице Научной во Львове.

Предварительно было установлено, что причиной пожара стало неосторожное обращение с открытым огнем. Во время огненного шоу в концертном зале клуба пламя перекинулось на потолок и стены, что повлекло возгорание и пожар. В то время в клубе находилось более 200 посетителей, 22 из них обратились за медицинской помощью, трое из них были доставлены с места происшествия в тяжелом состоянии.

Как сообщал УНН, появились новые подробности трагедии во львовском ночном клубе "MI100".