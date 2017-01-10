За фактом пошкодження пам’ятника загиблим полякам на Львівщині розпочато провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом пошкодження пам’ятного знаку жертвам трагічних подій 1944 року в селі Гута Пеняцька на Львівщині. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Львівської області.
Кримінальне провадження розпочато за ч.3 ст.161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання — від п’яти до восьми років позбавлення волі.
На місці події працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Правоохоронці проводять першочергові оперативні заходи та з’ясовують коли саме і в який спосіб пошкоджено пам’ятник, а також причетних до цього осіб.
Нагадаємо, сьогодні вранці, 10 січня, у Бродівський відділ поліції надійшла інформація про те, що в селі Гута Пеняцька пошкоджено пам’ятний знак жертвам трагічних подій 1944 року.