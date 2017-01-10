За фактом пошкодження пам’ятника загиблим полякам на Львівщині розпочато провадження

Кримінальне провадження розпочато за ч.3 ст.161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання — від п’яти до восьми років позбавлення волі.

На місці події працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Правоохоронці проводять першочергові оперативні заходи та з’ясовують коли саме і в який спосіб пошкоджено пам’ятник, а також причетних до цього осіб.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 10 січня, у Бродівський відділ поліції надійшла інформація про те, що в селі Гута Пеняцька пошкоджено пам’ятний знак жертвам трагічних подій 1944 року.