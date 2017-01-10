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По факту повреждения памятника погибшим полякам во Львовской области начато производство

По факту повреждения памятника погибшим полякам во Львовской области начато производство

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 января. УНН. Полицейские открыли уголовное производство по факту повреждения памятного знака жертвам трагических событий 1944 года в селе Гута Пеняцкая во Львовской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

Уголовное производство начато по ч.3 ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание - от пяти до восьми лет лишения свободы.

На месте происшествия работают взрывотехники и следственно-оперативная группа. Правоохранители проводят первоочередные оперативные мероприятия и выясняют когда именно и каким образом поврежден памятник, а также причастных к этому лиц.

Напомним, сегодня утром, 10 января, в Бродовский отдел полиции поступила информация о том, что в селе Гута Пеняцкая повреждён памятный знак жертвам трагических событий 1944 года.

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