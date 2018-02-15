За фактом поранення поліцейського біля суду розпочато провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. За фактом поранення київського поліцейського біля Соломенського районного суду розпочато кримінальне провадження, повідомив відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.
“Активних учасників конфлікту біля суду у Києві доставляють до управлінь поліції. Серед них — чоловік, який застосував вогнепальну зброю. На цей час до управління поліції доставлено близько 30 активних учасників події. В активістів вилучено два пристрої для відстрілу гумових куль, дві телескопічні палиці, гранату, кілька ножів, газові балончики і димові шашки. Після встановлення анкетних даних доставлених осіб та надання пояснень їхнім діям буде надана правова оцінка”, — йдеться в повідомлені.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Чоловіка, який поранив поліцейського затримали в порядку ст. 208 КПК України.
Окрім того, після огляду вилучених предметів буде вирішене питання про відкриття кримінального провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
Нагадаємо, біля Солом’янського районного суду Києва, де обирали запобіжний захід міському голові Одеси Геннадію Труханову, в результаті сутички був поранений правоохоронець.