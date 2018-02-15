По факту ранения полицейского возле суда начато производство
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. По факту ранения киевского полицейского возле Соломенского районного суда начато уголовное производство, сообщил отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.
"Активных участников конфликта у суда в Киеве доставляют в управление полиции. Среди них - человек, который применил огнестрельное оружие. В настоящее время к управлению полиции доставлено около 30 активных участников события. У активистов изъяты два устройства для отстрела резиновых пуль, две телескопические палки, граната, несколько ножей, газовые баллончики и дымовые шашки. После установления личных данных доставленных лиц и предоставления объяснений их действиям будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.
Следователи начали уголовное производство по ч.3 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Мужчину, ранившего полицейского задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.
Кроме того, после осмотра изъятых предметов будет решен вопрос об открытии уголовного производства по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
Напомним, у Соломенского районного суда Киева, где выбирали меру пресечения мэру Одессы Геннадия Труханова, в результате столкновения был ранен полицейский.