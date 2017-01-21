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За фактом отруєння дітей у житомирській гімназії відкрито кримінальне провадження

За фактом отруєння дітей у житомирській гімназії відкрито кримінальне провадження

Київ • УНН

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ЖИТОМИР-КИЇВ. 21 січня. УНН. Кримінальне провадження розпочато за фактом масового отрцєння дітей у житомирській гімназії, повідомляє УНН прес-служба прокуратури Житомирської області.

Провадження відкрили за фактом правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 325 ККУ (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

“Установлено, що до Житомирської дитячої обласної та центральної дитячої міської лікарень з 20 по 21 січня 2017 року з попереднім діагнозом гостре кишкове отруєння госпіталізовано 13 дітей, які є учнями місцевої гуманітарної гімназії. Усім дітям забезпечено необхідне лікування, стан їхнього здоров’я стабільний. У ході досудового розслідування, яке проводиться Житомирським ВП ГУНП в області, будуть проведені необхідні слідчі дії, встановлено інші обставини. Процесуальне керівництво здійснюється Житомирською місцевою прокуратурою”, — повідомляють у прокуратурі.

Нагадаємо, тринадцять дітей опинились на лікарняних ліжках із діагнозом “харчове отруєння” у Житомирі.

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