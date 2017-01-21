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По факту отравления детей в Житомирской гимназии открыли уголовное производство

По факту отравления детей в Житомирской гимназии открыли уголовное производство

Киев • УНН

 • 8399 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 21 января. УНН. Уголовное производство начали по факту массового отравления детей в Житомирской гимназии, сообщает УНН пресс-служба прокуратуры Житомирской области.

Производство открыли по факту правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 325 УК (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

"Установлено, что в Житомирскую детскую областную и центральную детскую городскую больницы с 20 по 21 января 2017 года с предварительным диагнозом острое кишечное отравление госпитализированы 13 детей, которые являются учениками местной гуманитарной гимназии. Всем детям обеспечено необходимое лечение, состояние их здоровья стабильное. В ходе досудебного расследования, которое проводится Житомирским ОП ГУНП в области, будут проведены необходимые следственные действия, установлены иные обстоятельства. Процессуальное руководство осуществляется Житомирской местной прокуратурой", - сообщают в прокуратуре.

Напомним, тринадцать детей оказались на больничных койках с диагнозом "пищевое отравление" в Житомире.

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