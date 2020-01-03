За фактом обміління Шацьких озер відкрито кримінальне провадження

“За процесуального керівництва прокуратури Волинської області Слідче управління Головного управління Національної поліції в області розслідує факти зловживання службовим становищем посадовими особами органів державної влади Волині в інтересах третіх осіб, які могли призвести до різкого падіння рівня води в Шацьких озерах, в тому числі одному з найбільших озер України — Світязі”, — сказано у повідомленні.

З’ясувалося, що посадовці Держекоінспекції, всупереч вимогам Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”, не здійснили оцінки впливу, який вчиняє на стан озер незаконна діяльність суб’єктів господарювання.

Одне з таких підприємств побудувало неподалік штучні водні об’єкти на орендованій території площею 230 га без відповідних на це документів та здійснює з них водозабір для поливу саджанців лохини на площі понад 150 га.

При цьому Державна екологічна інспекція у Волинській області також не подала позову до суду задля припинення протиправної діяльності підприємства.

Відтак, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про факт зловживання посадовцями Держекоінспекції службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 364 КК України).

У кримінальному провадженні триває досудове розслідування, у ході якого буде надано правову оцінку також діям інших органів влади та суб’єктів господарювання.

Хід розслідування перебуває на особливому контролі керівництва прокуратури Волині.

Нагадаємо, на території Шацького національного природного парку сильно обміліло озеро Світязь, де зазвичай відпочиває багато людей у курортний сезон.

Найбільше відійшла вода на території урочища Гряда, де знаходяться бази відпочинку, також на території пансіонату Шацькі озера — в межах 90 метрів — це максимальна відмітка.

Рівень води понизився на 38 см, що пов’язано зі зміною кліматичних умов даної території.

Також повідомлялося, що Україні планують звернутися до урядів Польщі та Білорусі через обміління озера Світязь.