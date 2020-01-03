По факту обмеления Шацких озер открыто уголовное производство

"Под процессуальным руководством прокуратуры Волынской области Следственное управление Главного управления Национальной полиции в области расследует факты злоупотребления служебным положением должностными лицами органов государственной власти Волыни в интересах третьих лиц, которые могли привести к резкому падению уровня воды в Шацких озерах, в том числе в одном из крупнейших озер Украины - Свитязе", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что чиновники Госэкоинспекции, вопреки требованиям Закона Украины "Об оценке воздействия на окружающую среду", не осуществили оценки воздействия, что совершает на состояние озер незаконная деятельность субъектов хозяйствования.

Одно из таких предприятий построило неподалеку искусственные водные объекты на арендованной территории площадью 230 га без соответствующих на этот документов и осуществляет из них водозабор для полива саженцев голубики на площади более 150 га.

При этом Государственная экологическая инспекция в Волынской области также не представила иска в суд для прекращения противоправной деятельности предприятия.

Следовательно, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о факте злоупотребления должностными лицами Госэкоинспекции служебным положением, повлекших тяжкие последствия (уголовное правонарушение, предусмотренное ч.2 ст. 364 УК Украины).

В уголовном производстве продолжается досудебное расследование, в ходе которого будет дана правовая оценка также действиям других органов власти и субъектов хозяйствования.

Ход расследования находится на особом контроле руководства прокуратуры Волыни.

Напомним, на территории Шацкого национального природного парка сильно обмелело озеро Свитязь, где обычно отдыхает много людей в курортный сезон.

Больше всего отошла вода на территории урочища Гряда, где находятся базы отдыха, а также на территории пансионата Шацкие озера - около 90 метров - это максимальная отметка.

Уровень воды понизился на 38 см, что связано с изменением климатических условий данной территории.

Также сообщалось, что Украина планируют обратиться к правительствам Польши и Беларуси из-за обмеления озера Свитязь.