За фактом наїзду на людину депутатом Черкаської облради відкрите кримінальне провадження – поліція

"Відкрито кримінальне провадження за статтею 286 ККУ – це порушення правил безпеки руху",- повідомив Д.Грищенко.

Крім того, депутат облради Олександр Рибченко, який скоїв ДТП, попросив про медичну допомогу, після чого його було доставлено в лікарню.

За даними поліції, результат тесту на алкоголь склав 1,14 проміле.

Довідка УНН: ст. 286 ККУ передбачає покарання у вигляді штрафу до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Як повідомляв раніше УНН, у Черкасах нетверезий водій автомобіля “Мерседес” скоїв наїзд на громадянина 1962 року народження. Свідки події хотіли здійснити над ним самосуд.