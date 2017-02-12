По факту наезда на человека депутатом Черкасского облсовета открыто уголовное производство - полиция

"Открыто уголовное производство по статье 286 УК - нарушение правил безопасности движения", - сообщил Д.Грищенко.

Кроме того, депутат облсовета Александр Рыбченко, который совершил ДТП, попросил о медицинской помощи, после чего он был доставлен в больницу.

По данным полиции, результат теста на алкоголь составил 1,14 промилле.

Справка УНН: ст. 286 УК Украины предусматривает наказание в виде штрафа до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Как сообщал ранее УНН, в Черкассах нетрезвый водитель автомобиля "Мерседес" совершил наезд на гражданина 1962 года рождения. Свидетели происшествия хотели осуществить над ним самосуд .