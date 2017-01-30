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За фактом масового отруєння дітей на Київщині призначили службове розслідування

За фактом масового отруєння дітей на Київщині призначили службове розслідування

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Горган доручив за результатами висновків Лабораторного центру провести службове розслідування та покарати винних в отруєнні дітей. Про це УНН повідомили в прес-службі Київської обласної державної адміністрації.

Так, за інформацією прес-служби, в спеціалізованій школі “Сузір’я” міста Вишгород, де напередодні отруїлися 26 учнів, виявили порушення технології приготування їжі та бактерії групи кишкової палички. У дитячому садочку села Гоголів Броварського району, де також захворіло 11 дітей, виявлено збудник ротавірусної інфекції.

За попередніми результатами відібраних на харчоблоці спеціалізованої школи “Сузір’я” зразків харчової продукції, зокрема, печива “по-домашньому” та змивів із технологічного обладнання і кухонного посуду, виявлено бактерії групи кишкової палички, яка могла спричинити спалах гострих кишкових інфекцій серед учнів.

“Наявність виділеної умовно патогенної мікрофлори свідчить про порушення технології приготування страв та недотримання санепідрежиму на харчоблоці”, — зазначили в Київському обласному лабораторному центрі.

Також під час перевірки було встановлено, що жарова шафа не забезпечує необхідний температурний режим приготування страв, а до роботи на харчоблоці допущено двох працівників без проходження медичних обстежень.

Голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Горган доручив за результатами висновків Лабораторного центру провести службове розслідування, встановити ступінь відповідальності посадовців та покарати винних в отруєнні дітей.

Нагадаємо, 27 січня у двох різних районах Київської області сталося масове отруєння дітей. Загалом отруїлися 37 дітей і 2 дорослих. У Броварському районі в дитячому садку села Гоголів отруїлися 11 дітей і 2 дорослих. У місті Вишгороді в школі № 3 “Сузір’я” отруїлися 26 дітей.

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