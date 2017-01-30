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По факту массового отравления детей в Киевской области назначили служебное расследование

По факту массового отравления детей в Киевской области назначили служебное расследование

Киев • УНН

 • 6524 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Глава Киевской областной государственной администрации Александр Горган поручил по результатам выводов Лабораторного центра провести служебное расследование и наказать виновных в отравлении детей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Киевской областной государственной администрации.

Так, по информации пресс-службы, в специализированной школе "Сузирья" города Вышгород, где накануне отравились 26 учеников, выявили нарушения технологии приготовления пищи и бактерии группы кишечной палочки. В детском саду села Гоголев Броварского района, где также заболело 11 детей, обнаружен возбудитель ротавирусной инфекции.

По предварительным результатам отобранных на пищеблоке специализированной школы "Сузирья" образцов пищевой продукции, в частности, печенья "по-домашнему" и смывов с технологического оборудования и кухонной посуды, обнаружены бактерии группы кишечной палочки, которая могла вызвать вспышку острых кишечных инфекций среди учащихся.

"Наличие выделенной условно-патогенной микрофлоры свидетельствует о нарушении технологии приготовления блюд и несоблюдении санэпидрежима на пищеблоке", - отметили в Киевском областном лабораторном центре.

Также в ходе проверки было установлено, что жарочный шкаф не обеспечивает необходимый температурный режим приготовления блюд, а к работе на пищеблоке допустили двух работников без прохождения медицинских обследований.

Глава Киевской областной государственной администрации Александр Горган поручил по результатам выводов Лабораторного центра провести служебное расследование, установить степень ответственности должностных лиц и наказать виновных в отравлении детей.

Напомним, 27 января в двух разных районах Киевской области произошло массовое отравление детей. В общем отравились 37 детей и 2 взрослых. В Броварском районе в детском саду села Гоголев отравились 11 детей и 2 взрослых. В городе Вышгороде в школе № 3 "Сузирья" отравились 26 детей.

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