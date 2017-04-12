За фактом блокування руху потягів на Київщині відкрито кримінальне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. За фактом перекриття залізничного полотна у смт. Баришівка на Київщині вранці 12 квітня порушено кримінальне провадження. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу поліції Київської області.
"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.279 (Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування", - йдеться у повідомленні.
Сьогодні вранці у смт. Баришівка, що на Київщині близько 20 осіб перекрили залізничне полотно з вимогою збільшити кількість вагонів для перевезення пасажирів. Люди упродовж трьох годин блокували рух електропотягів та вимагали приїхати представників "Укрзалізниці".
Наразі рух електропоїздів вже відновлено. "Укрзалізниця" підраховує збитки. Працівники поліції з’ясовують всі обставини для кваліфікації даної події.
Як повідомляв УНН, 12 квітня близько ста людей перекрили рух на залізниці на Київщині.