По факту блокирования движения поездов на Киевщине открыто уголовное производство

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.279 (Блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование", - говорится в сообщении.

Сегодня утром в пгт. Барышевка Киевской области около 20 человек перекрыли железнодорожное полотно с требованием увеличить количество вагонов для перевозки пассажиров. Люди в течение трех часов блокировали движение электропоездов и требовали приехать представителей "Укрзализныци".

Сейчас движение электропоездов уже восстановлено. "Укрзализныця" подсчитывает убытки. Работники полиции выясняют все обстоятельства для квалификации данного события.

Как сообщал УНН, 12 апреля около ста человек перекрыли движение на железной дороге на Киевщине.