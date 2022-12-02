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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 46577 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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За два тижні у Херсоні від російських обстрілів загинуло 19 людей

За два тижні у Херсоні від російських обстрілів загинуло 19 людей

Київ • УНН

 • 653666 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. За останні два тижні в деокупованому Херсоні зафіксували 119 прильотів. Через російські обстріли в місті загинули 19 людей. Ще 37 постраждали, зокрема одна дитина.

Про це повідомила начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова, пише УНН.

Деталі

Лише за останню добу, 1 грудня, російські окупанти 12 разів обстріляли Херсон. Унаслідок цього загинула одна людина і ще одна була поранена. За даними Лугової, росіяни били з мінометів, артилерії та “Градів”.

Зранку повідомлялося, що в Херсоні через потужні обстріли зникла напруга в електромережах. Зараз над усуненням проблеми працюють фахівці.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський 28 листопада повідомляв, що лише за один тиждень російські окупанти 258 разів обстріляли 30 населених пунктів Херсонської області

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