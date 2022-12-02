За две недели в Херсоне от российских обстрелов погибли 19 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. За последние две недели в деоккупированном Херсоне зафиксировали 119 прилетов. Из-за российских обстрелов в городе погибли 19 человек. Еще 37 пострадали, в том числе один ребенок.
Об этом сообщила начальница Херсонской городской военной администрации Галина Луговая, пишет УНН.
Детали
Лишь за последние сутки, 1 декабря, русские оккупанты 12 раз обстреляли Херсон. В результате погиб один человек и еще один был ранен. По данным Луговой, россияне били из минометов, артиллерии и “градов”.
Утром сообщалось, что в Херсоне из-за мощных обстрелов исчезло напряжение в электросетях. Сейчас над устранением проблемы работают специалисты.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский 28 ноября сообщал, что всего за одну неделю российские оккупанты 258 раз обстреляли 30 населенных пунктов Херсонской области