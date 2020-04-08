За два тижні карантину в Україні припинили роботу 2,5 тис. закладів громадського харчування
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. За два тижні карантину в Україні припинили діяльність 2,5 тис. закладів громадського харчування із 50 тисяч. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Опендатабот.
“Обсяг ринку громадського харчування в Україні в 2019 році оцінювався приблизно в 50 тис. закладів. Більшість з них не змогли швидко перелаштуватися на доставку або організувати продаж на винос. За даними компанії по автоматизації ресторанів Poster, після двох тижнів карантину 2,5 тис. українських закладів припинили роботу”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що ці компанії складаються на 63% від усіх клієнтів компанії в Україні. Таким чином, Poster допускає, що зараз в країні не працюють приблизно 30 тис. закладів.
Нагадаємо, ВООЗ рекомендує Україні якомога довше продовжувати карантин.