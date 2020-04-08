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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 53737 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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За две недели карантина в Украине прекратили работу 2,5 тыс. заведений общественного питания

За две недели карантина в Украине прекратили работу 2,5 тыс. заведений общественного питания

Киев  •  УНН

 • 8603 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. За две недели карантина в Украине прекратили деятельность 2,5 тыс. заведений общественного питания из 50 тысяч. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Опендатабот.

"Объем рынка общественного питания в Украине в 2019 году оценивался примерно в 50 тыс. заведений. Большинство из них не смогли быстро перестроиться на доставку или организовать продажу на вынос. По данным компании по автоматизации ресторанов Poster, после двух недель карантина 2,5 тыс. украинских заведений прекратили работу", - говорится в сообщении.

Указано, что эти компании состоят на 63% от всех клиентов компании в Украине. Таким образом, Poster допускает, что сейчас в стране не работают примерно 30 тыс. заведений.

Напомним, ВОЗ рекомендует Украине как можно дольше продолжать карантин.

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