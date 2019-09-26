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За два роки Україна наростила імпорт свинини у 10 разів

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. За останні два роки Україна наростила імпорт свинини у 10 разів, у ваговому вираженні. Про це свідчать дані Державної фіскальної служби, передає УНН.

За два роки Україна наростила імпорт свинини у 10 разів

Так, у 2018 році Україна імпортувала 28,5 тис. тонн свинини, тоді як у 2016 році - 2,8 тис. тонн.

У грошовому вираженні імпорт свинини за два роки зріс у 12 разів - до 51,9 млн дол.

При цьому, експорт свинини Україною скоротився. У 2018 році Україна поставила на зовнішні ринки 1,7 тис. тонн продукту, тоді як у 2016 році - 3,1 тис. тонн.

Як писав УНН, свинина в Україні знову подорожчала

Серед причини такої ситуації — вірус африканської чуми свиней, який не можуть приборкати в Україні вже декілька років поспіль.

За даними політика Сергія Тригубенка, свинина на нашому внутрішньому ринку вже коштує дорожче, ніж у ЄС. І прогнози експертів вказують на те, що ціни будуть рости й надалі. 

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