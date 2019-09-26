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За два года Украина нарастила импорт свинины в 10 раз

Киев • УНН

 • 10762 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. За последние два года Украина нарастила импорт свинины в 10 раз, в весовом выражении. Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы, передает УНН.

За два года Украина нарастила импорт свинины в 10 раз

Так, в 2018 году Украина импортировала 28,5 тыс. тонн свинины, тогда как в 2016 году - 2,8 тыс. тонн.

В денежном выражении импорт свинины за два года вырос в 12 раз - до 51,9 млн долл.

При этом, экспорт свинины Украины сократился. В 2018 году Украина поставила на внешние рынки 1,7 тыс. Тонн продукта, тогда как в 2016 году - 3,1 тыс. тонн.

Как писал УНН, свинина в Украине снова подорожала.

Среди причин такой ситуации - вирус африканской чумы свиней, который не могут обуздать в Украине уже несколько лет подряд.

По данным политика Сергея Тригубенко, свинина на нашем внутреннем рынке уже стоит дороже, чем в ЕС. И прогнозы экспертов указывают на то, что цены будут расти и дальше.

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