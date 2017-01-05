За два роки у зоні АТО знешкодили 140 тис. вибухонебезпечних предметів

“... Лише протягом останніх двох років, завдяки спільним діям військових та правоохоронців, в районі проведення АТО було знешкоджено більше 140 тисяч вибухонебезпечних предметів”, — повідомив О.Мотузяник.

Також він зазначив, що Міністерство оборони України спільно з офісом Координатора проектів ОБСЄ і надалі продовжують успішно протидіяти мінній небезпеці.

“Днями поблизу селища Виноградне, що на маріупольському напрямку, українські сапери встановили додаткові банери, які сповіщатимуть про небезпеку встановлених мін та допоможуть уникнути можливих трагедій як серед мирного населення, так і українських військовослужбовців”, — додав речник.

Нагадаємо, протягом 23-27 грудня військові сапери знешкодили 455 вибухонебезпечних предметів, очистивши від мін при цьому 1,5 га території.