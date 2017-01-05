За два года в зоне АТО обезвредили 140 тыс. взрывоопасных предметов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. За последние два года военные и правоохранители обезвредили 140 тыс взрывоопасных предметов в зоне проведения антитеррористической операции. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"... Только в течение последних двух лет, благодаря совместным действиям военных и правоохранителей, в районе проведения АТО было уничтожено более 140 тыс. взрывоопасных предметов", - сообщил А.Мотузяник.
Также он отметил, что Министерство обороны Украины совместно с офисом Координатора проектов ОБСЕ и в дальнейшем продолжают успешно противодействовать минной опасности.
"На днях возле поселка Виноградное, что на мариупольском направлении, украинские саперы установили дополнительные баннеры, которые будут извещать об опасности установленных мин и помогут избежать возможных трагедий как среди мирного населения, так и украинских военнослужащих", - добавил пресс-секретарь.
Напомним, в течение 23-27 декабря военные саперы обезвредили 455 взрывоопасных предметов , очистив от мин при этом 1,5 га территории.