За два роки кількість дрібних монет в Україні зменшиться удвічі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. До 2020 року кількість монет на одну людину, які перебувають у обігу, зменшиться удвічі. Про заявив під час презентації нових обігових монет в.о. голови Нацбанку Яків Смолій, передає кореспондент УНН.
“До 2020 року кількість монет на одну людину, які перебувають у обігу, зменшиться удвічі”, — сказав він.
Як уточнив він, якщо станом на 1 січня 2018 року на одну людину припадає 293 монети, станом на 1 січня 2020 року, їхня кількість, за прогнозом НБУ, зменшиться до 158. Загалом, кількість монет в обігу зменшиться на 60%.
Кількість дрібних банкнот зменшиться на 40% — з 70 банкнот у 2018 році до 42 банкнот у 2020 році.
Нагадаємо, з 1 липня Нацбанк припинить карбувати монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок. Також з цієї дати будуть запроваджені правила заокруглення загальної суми покупки у чеку.