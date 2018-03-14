За два года количество мелких монет в Украине уменьшится вдвое
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. К 2020 году количество монет на одного человека, находящихся в обращении, уменьшится вдвое. Об этом заявил во время презентации новых оборотных монет и.о. главы Нацбанка Яков Смолий, передает корреспондент УНН.
"К 2020 году количество монет на одного человека, находящихся в обращении, уменьшится вдвое", - сказал он.
Как уточнил он, если по состоянию на 1 января 2018 года на одного человека приходится 293 монеты, по состоянию на 1 января 2020 года, их количество, по прогнозу НБУ, уменьшится до 158. В целом, количество монет в обращении уменьшится на 60%.
Количество мелких банкнот уменьшится на 40% - с 70 банкнот в 2018 году до 42 банкнот в 2020 году.
Напомним, с 1 июля Нацбанк прекратит чеканить монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек. Также с этой даты будут введены правила округления общей суммы покупки в чеке.