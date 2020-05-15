За два місяці Україна експортувала 421 тонну рибного філе, найбільше - до Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. За два місяці Україна експортувала 421 тонну свіжого, охолодженого або мороженого рибного філе. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Державного агентства рибного господарства України.
"За даними Державної служби статистики України, протягом січня-лютого 2020 року нашою державою поставлено на зовнішні ринки 421 тонну свіжого, охолодженого або мороженого рибного філе та іншого м’яса риб на 2,4 млн дол. США",- йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що найбільшим покупцем українського свіжого, охолодженого або мороженого рибного філе в грошовому вимірі стала Німеччина — 194 тонни на 1,2 млн дол. США (46% всього експорту).
"Також значні поставки здійснено до Данії (103 тонни на 498,1 тис. дол. США), Нідерландів (36 тонн на 189,3 тис. дол. США), Литви (30 тонн на 162,4 тис. дол. США), Угорщини (21 тонна на 147,2 тис. дол. США) та Польщі (19,5 тонн на 111,7 тис. дол. США)",- зазначається в повідомленні.
У розрізі товарних позицій найбільше за два місяці 2020 року експортовано такого свіжого, охолодженого або мороженого рибного філе (в абсолютному вимірі):
— тріски — 103 283 кг на 498,1 тис. дол. США;
— лосося тихоокеанського (нерка, горбуша, кета, чавича, кижуч, сима, форель Біва), атлантичного та дунайського — 87 534 кг на 615,5 тис. дол. США;
— сома — 3 116 кг на 22,8 тис. дол. США;
— тунця — 2 000 кг на 26,8 тис. дол. США.
Нагадаємо, у січні Україна експортувала 153 тонни рибного філе, найбільше експорту пішло також до Німеччини.