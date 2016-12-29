За два місяці на українські відомства та інформаційні ресурси здійснили близько 6,5 тис. кібератак - П.Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Загалом впродовж останніх двох місяців на об’єктах п’яти відомств та тридцяти одного державного інформаційного ресурсу виявлено близько шести з половиною тисяч спланованих кібератак. Про це сказав Президент України Петро Порошенко під час засідання Ради Національної безпеки і оборони, яка розглядає основні засади інформаційної безпеки, в першу чергу загрози кібербезпеці та їхні нейтралізації, а також невідкладні заходи із захисту критичної інфраструктури України, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.
Президент нагадав, що внаслідок кібератаки 6 грудня було виведено з ладу мережу Державної казначейської служби та Міністерства фінансів, що призвело до порушення казначейського обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, трапилася надзвичайна подія в системі, де зазвичай здійснюється близько ста п’ятдесяти тисяч електронних транзакцій за добу.
“Питання кібербезпеки стоїть в якості основних викликів на сьогоднішній день і під час самітів НАТО, і під час проведення наших комісії. Створено спеціальний трастовий фонд. Тому винесення сьогодні на засідання РНБОУ питання кібербезпеки є абсолютно актуальним”, — сказав Президент на початку засідання РНБОУ. При цьому він зазначив, що ці загрози стосуються не лише міністерств та навів приклад втручання в роботу сайту “Укрзалізниці”.