За два месяца на украинские ведомства и информационные ресурсы осуществлено около 6,5 тыс. кибератак - П.Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. В целом в течение последних двух месяцев на объектах пяти ведомств и тридцати одного государственного информационного ресурса выявлено около шести с половиной тысяч спланированных кибератак. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время заседания Совета Национальной безопасности и обороны, который рассматривает основные принципы информационной безопасности, в первую очередь угрозы кибербезопасности и их нейтрализации, а также неотложные меры по защите критической инфраструктуры Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Президент напомнил, что в результате кибератаки 6 декабря была выведена из строя сеть Государственной казначейской службы и Министерства финансов, что привело к нарушению казначейского обслуживания распорядителей и получателей бюджетных средств, случилось чрезвычайное происшествие в системе, где обычно осуществляется около ста пятидесяти тысяч электронных транзакций за сутки.
"Вопрос кибербезопасности стоит в качестве основных вызовов на сегодняшний день и во время саммитов НАТО, и во время проведения наших комиссии. Создан специальный трастовый фонд. Поэтому вынесение сегодня на заседание СНБОУ вопроса кибербезопасности является абсолютно актуальным", — сказал Президент в начале заседания СНБОУ. При этом он отметил, что эти угрозы касаются не только министерств и привел пример вмешательства в работу сайта "Укрзализныци".