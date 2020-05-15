За два місяці державі повернуто та попереджено надання понад 1 тис. га землі - Венедіктова

"Також завдяки зусиллям Офісу Генерального прокурора до державного бюджету сплачено понад 100 млн гривень боргу у низці кримінальних проваджень щодо умисної несплати суб’єктами господарської діяльності податків та зборів", - сказала Венедіктова.

За її словами, загалом за два місяці прокуратурою пред’явлено позовів на суму майже 2 млрд гривень, у тому числі на 1,2 млрд гривень у сфері земельних відносин.

"Судами стягнуто коштів та повернуто майна на користь держави за позовами прокурорів на суму понад 1,5 млрд гривень",- розповіла Венедіктова.

Венедіктова зазначила, що реально виконано судових рішень, постановлених за позовами прокурорів, на 273 млн гривень.

"Повернуто та попереджено надання понад 1 тисячі гектарів землі", - сказала Венедіктова.

Нагадаємо, МЗС через суд повернули службову квартиру, якою заволоділи шахраї.