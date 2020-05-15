За два месяца государству возвращено и предупреждено предоставление более 1 тыс. га земли - Венедиктова
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. За два месяца в Украине возвращено и предупреждено предоставление более 1 тысячи гектаров земли. Об этом рассказала в видеообращении по отчету за 2 месяца работы Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает УНН.
"Также благодаря усилиям Офиса Генерального прокурора в государственный бюджет поступило более 100 млн гривен долга в ряде уголовных производств по умышленной неуплате субъектами хозяйственной деятельности налогов и сборов", - сказала Венедиктова.
По ее словам, всего за два месяца прокуратурой предъявлено исков на сумму почти 2 млрд гривен, в том числе на 1,2 млрд гривен в сфере земельных отношений.
"Судами взыскано средств и возвращено имущества в пользу государства по искам прокуроров на сумму более 1,5 млрд гривен", - рассказала Венедиктова.
Венедиктова отметила, что реально выполнено судебных решений, вынесенных по искам прокуроров, на 273 млн гривен.
"Возвращено и предупреждено предоставление более 1 тысячи гектаров земли", - сказала Венедиктова.
Напомним, МИДу через суд вернули служебную квартиру, которой завладели мошенники.