За два месяца государству возвращено и предупреждено предоставление более 1 тыс. га земли - Венедиктова

"Также благодаря усилиям Офиса Генерального прокурора в государственный бюджет поступило более 100 млн гривен долга в ряде уголовных производств по умышленной неуплате субъектами хозяйственной деятельности налогов и сборов", - сказала Венедиктова.

По ее словам, всего за два месяца прокуратурой предъявлено исков на сумму почти 2 млрд гривен, в том числе на 1,2 млрд гривен в сфере земельных отношений.

"Судами взыскано средств и возвращено имущества в пользу государства по искам прокуроров на сумму более 1,5 млрд гривен", - рассказала Венедиктова.

Венедиктова отметила, что реально выполнено судебных решений, вынесенных по искам прокуроров, на 273 млн гривен.

"Возвращено и предупреждено предоставление более 1 тысячи гектаров земли", - сказала Венедиктова.

Напомним, МИДу через суд вернули служебную квартиру, которой завладели мошенники.