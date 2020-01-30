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За допомогою відеоаналітики в низці областей розкривається до 30% злочинів - Клименко

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. В Україні за допомогою відеоаналітики вже розкривається до 30% злочинів в п’яти областях України та місті Києві. Про це сказав голова Національної поліції України Ігор Клименко під час підсумкової наради щодо діяльності Нацполіції у 2019 році, передає кореспондент УНН.

За допомогою відеоаналітики в низці областей розкривається до 30% злочинів - Клименко

"Покращити реагування на повідомлення та розкриття злочинів за гарячими слідами вдалося і завдяки використанню систем відеонагляду та відеоаналітики. За минулий рік кількість відеокамер збільшилась з 11 тис. до 24 тис., з яких майже 16 тис. - передають зображення безпосередньо до ситуаційних центрів. В Донецькій, Дніпропетровській, Чернігівській, Одеській, Чернівецькій областях та місті Києві за допомогою відеоаналітики вже розкривається до 30% злочинів", - сказав Ігор Клименко.

Він зазначив, що Національна поліція розробила проект закону України щодо внесення змін до ряду законів, в тому числі "Про місцеве самоврядування", "Про Національну поліцію" та "Про нацбезпеку", або отримати законодавче підґрунтя для створення комплексних систем моніторингу стану безпеки.

"Прошу правовий департамент забезпечити погодженням зазначеного законопроекту із зацікавленими органами та його подальше супроводження в парламенті", - додав Ігор Клименко.

Нагадаємо, у вересні УНН повідомлялося, що поліція має доступ до 18 тис. камер по Україні.

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