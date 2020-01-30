С помощью видеоаналитики в ряде областей раскрывается до 30% преступлений - Клименко
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В Украине с помощью видеоаналитики уже раскрывается до 30% преступлений в пяти областях Украины и Киеве. Об этом сказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко во время итогового совещания по деятельности Нацполиции в 2019 году, передает корреспондент УНН.
"Улучшить реагирование на сообщения и раскрытие преступлений по горячим следам удалось и благодаря использованию систем видеонаблюдения и видеоаналитики. За прошлый год количество видеокамер увеличилась с 11 тыс. до 24 тыс., из которых почти 16 тыс. - передают изображение непосредственно в ситуационных центрах. В Донецкой, Днепропетровской, Черниговской, Одесской, Черновицкой областях и городе Киеве с помощью видеоаналитики уже раскрывается до 30% преступлений", - сказал Игорь Клименко.
Он отметил, что Национальная полиция разработала проект закона Украины о внесении изменений в ряд законов, в том числе "О местном самоуправлении", "О Национальной полиции" и "О нацбезопасности", или получить законодательную основу для создания комплексных систем мониторинга состояния безопасности.
"Прошу правовой департамент обеспечить согласование указанного законопроекта с заинтересованными органами и их дальнейшее сопровождение в парламенте", - добавил Игорь Клименко.
Напомним, в сентябре УНН сообщалось, что полиция имеет доступ к 18 тыс. камерам по Украине.