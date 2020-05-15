За допомогою на дитину до Мінсоцполітики звернулось вже понад 19 тис. власників ФОП

“Розпочато призначення допомоги на дітей віком до 10 років фізичним особам-підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку. Електронною послугою з надання допомоги на дітей вже скористалися понад 19 тис. осіб”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ФОПам пояснили, як оформити допомогу на дитину.

Рішення про виділення коштів дітям власників ФОП Кабмін схвалив 29 квітня із Фонду боротьби з COVID-19.