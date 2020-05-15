За допомогою на дитину до Мінсоцполітики звернулось вже понад 19 тис. власників ФОП
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. До Міністерства соціальної політики України звернулось понад 19 тис. фізичних осіб підприємців, щоб оформити допомогу на дитину до 10 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook Мінсоцполітики.
“Розпочато призначення допомоги на дітей віком до 10 років фізичним особам-підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку. Електронною послугою з надання допомоги на дітей вже скористалися понад 19 тис. осіб”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, ФОПам пояснили, як оформити допомогу на дитину.
Рішення про виділення коштів дітям власників ФОП Кабмін схвалив 29 квітня із Фонду боротьби з COVID-19.