За добу від обмороження в Україні померли 11 людей - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Станом на сьогодні від переохолодження вже померли 40 людей. Про це повідомила під час брифінгу начальник управління екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України Тетяна Тімошенко, передає кореспондент УНН.
“Станом на сьогоднішній ранок 869 осіб звернулися за допомогою до закладів охорони здоров’я, з них госпіталізовано 753 особи і, на жаль, ми маємо 40 смертельних випадків. Станом на сьогодні це 40 людей, вчора це було 29 людей”, — сказала Т.Тімошенко.
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Вона уточнила, що з 40 летальних випадків у медзакладах померли три особи, на вулиці — 27 осіб, в будинках — 10 осіб.
“Найбільше (померлих - ред.) людей у Рівненській області, Львівській і Миколаївській області”, — уточнила Т.Тімошенко.
За її словами, основною причиною смертей стало вживання алкоголю і замерзання після цього.
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Вона також додала, що найбільше замерзання загрожує вагітним жінкам, дітям і людям з інвалідністю.
“На сьогодні ми маємо в деяких областях проблему з проїздом карет швидкої допомоги у зв’язку із заметами”, — зазначила вона.