За сутки от обморожений в Украине умерли 11 человек - Минздрав

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КИЕВ. 12 января. УНН. По состоянию на сегодня от переохлаждения умерли 40 человек. Об этом сообщила во время брифинга начальник управления экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Министерства здравоохранения Украины Татьяна Тимошенко, передает корреспондент УНН.

"По состоянию на сегодняшнее утро 869 человек обратились за помощью в учреждения здравоохранения, из них госпитализированы 753 человека и, к сожалению, мы имеем 40 смертельных случаев. На сегодня это 40 человек, вчера это было 29 человек", - сказала Т.Тимошенко.

Она уточнила, что из 40 летальных случаев в медучреждениях умерли три человека, на улице - 27 человек, дома - 10 человек.

"Больше всего (умерших - ред.) людей в Ровенской области, Львовской и Николаевской области", - уточнила Т.Тимошенко.

По ее словам, основной причиной смертей стало употребление алкоголя и замерзание после этого.

Она также добавила, что больше всего замерзание грозит беременным женщинам, детям и людям с инвалидностью.

"На сегодня мы имеем в некоторых областях проблему с проездом карет скорой помощи в связи со снежными заносами", - отметила она.

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