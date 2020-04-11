За добу від COVID-19 в Україні одужало 18 осіб, в тому числі - троє медпрацівників
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. В Україні за добу від COVID-19 одужало 18 осіб, серед них троє медпрацівників. Про це на брифінгу у суботу повідомив заступник міністра охорони здоров’я — головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
“За минулу добу одужало 18 осіб, в тому числі — три медпрацівники, які захворіли раніше на коронавірусну хворобу. Є повідомленні про чотири летальних випадки. Якщо ми подивимося загалом з початку епідемії на території України, то в нас вже одужало 79 осіб, в тому числі — 8 дітей. Померло всього з початку епідемії 73 особи”, — сказав Віктор Ляшко.
Нагадаємо, кількість інфікованих COVID-19 в Україні склала 2511 осіб.